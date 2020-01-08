Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

"Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.