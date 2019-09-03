Пусть учебный год будет беззаботным: шесть советов страховой компании

2. Тщательно продумайте размер собственной ответственности. ”Собственная ответственность — это часть суммы ущерба, которую при наступлении страхового случая клиент должен оплатить самостоятельно. Например, если мобильный телефон ребенка стоит 150 евро, а уровень собственной ответственности составляет 200 евро, ущерб остается ниже планки собственной ответственности и застрахованное лицо оплачивает его самостоятельно. Если же телефон стоит 500 евро, страховка оправдает себя в любом случае”, — отметил Кивирюйт.

3. Застраховаться можно и от ущерба, имевшего место вне дома — например, в школе или на тренировке. Большую часть своих и детских вещей можно застраховать в рамках жилищного страхования, но опять же необходимо обратить внимание на то, чтобы была предусмотрена дополнительная страховая защита в отношении случаев, имевших место вне дома (застрахованного места). Страховая защита покрывает, например, велосипеды и самокаты, очки, детские коляски, или, скажем, случаи, когда ребенок отправляется на велосипеде в школу или в магазин, и там велосипед крадут.

4. Страхование имущества поможет и в случае потери ключей от дома. ”Страхование домашнего имущества покрывает и ключи от дома, которые дети часто теряют. Причина в том, что в случае потери ключей часто приходится менять дверной замок, поскольку неизвестно в чьи руки могут попасть потерянные ключи. Хорошие же замки стоят дорого — тут и придет на помощь страхование”, — добавил Кивирюйт.

5. Следует ли включать в договор страхование ответственности? Причиненный третьим сторонам ущерб покрывается страхованием ответственности в рамках жилищного страхования, но стоит проследить, чтобы в договор была включена дополнительная защита от причиненного детьми ущерба. Например, если, катаясь на велосипеде, ребенок царапает машину соседа, или разбивает экран компьютера или какое-либо смарт-устройство одноклассника, ущерб возмещает страхование ответственности в рамках жилищного страхования, если в договор была включена дополнительная защита.

6. Несчастные случаи на тренировках и бытовые травмы в школе. С началом учебного года и сезона тренировок, как правило, меняется характер травм у детей и молодежи и частота их получения. Начинаются уроки физкультуры, активные школьные перемены — а вместе с этим скачкообразно возрастает число травм, полученных, например, во время игр с мячом или групповых тренировок. Страхование от несчастных случаев гарантирует, что в семейном бюджете не образуется дыра, если из-за травмы ребенка родитель не может ходить на работу.