03.09.2019, 17:30

Пусть учебный год будет беззаботным: шесть советов страховой компании


rus.delfi.ee
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Pirita Majandusgümnaasiumi aktus
Pirita Majandusgümnaasiumi aktusFoto: Madis Veltman

В преддверии нового школьного года многим родителям предстоит очень многое купить для своих детей: от тетрадей и ранцев до велосипедов и смартфонов. Однако, в руках активных молодых людей некоторые из этих предметов обычно живут не слишком долго. От каких же трат и неприятностей можно застраховать себя самого и своего ребенка?

Начало учебного года и наступление осеннего сезона меняют ритм жизни всей семьи: тренировки переносятся с улицы в спортзалы, устанавливается новая рутина, но при этом, например, телефон или ключи могут потеряться, а в пылу гонки на велосипедах может оказаться поцарапанной соседская машина. Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что для страховой компании начало сентября всегда означает заметное изменение состава страховых случаев. В определенных категориях становится гораздо больше случаев ущерба, оказывающих влияние не только на детей, но и на семью в целом.

Кивирюйт рассказал о шести нюансах страхования, на которые стоит обратить внимание в преддверии учебного года:

1. Телефоны и прочие смарт-устройства не подпадают под страхование домашнего имущества. Страхование, конечно, возместит стоимость сломанного телефона, но просто пропажу или кражу страховка, как правило, не покрывает. ”Страхование смарт-устройств попадает в категорию страхования домашнего имущества и покрывает ущерб, причиненный, например, семейному ноутбуку или планшету. Поскольку с мобильными телефонами часто что-то происходит, они не подпадают автоматически под страхование домашнего имущества. Страховку для них необходимо приобретать отдельно”, — пояснил Алвер Кивирюйт.

2. Тщательно продумайте размер собственной ответственности. ”Собственная ответственность — это часть суммы ущерба, которую при наступлении страхового случая клиент должен оплатить самостоятельно. Например, если мобильный телефон ребенка стоит 150 евро, а уровень собственной ответственности составляет 200 евро, ущерб остается ниже планки собственной ответственности и застрахованное лицо оплачивает его самостоятельно. Если же телефон стоит 500 евро, страховка оправдает себя в любом случае”, — отметил Кивирюйт.

3. Застраховаться можно и от ущерба, имевшего место вне дома — например, в школе или на тренировке. Большую часть своих и детских вещей можно застраховать в рамках жилищного страхования, но опять же необходимо обратить внимание на то, чтобы была предусмотрена дополнительная страховая защита в отношении случаев, имевших место вне дома (застрахованного места). Страховая защита покрывает, например, велосипеды и самокаты, очки, детские коляски, или, скажем, случаи, когда ребенок отправляется на велосипеде в школу или в магазин, и там велосипед крадут.

4. Страхование имущества поможет и в случае потери ключей от дома. ”Страхование домашнего имущества покрывает и ключи от дома, которые дети часто теряют. Причина в том, что в случае потери ключей часто приходится менять дверной замок, поскольку неизвестно в чьи руки могут попасть потерянные ключи. Хорошие же замки стоят дорого — тут и придет на помощь страхование”, — добавил Кивирюйт.

5. Следует ли включать в договор страхование ответственности? Причиненный третьим сторонам ущерб покрывается страхованием ответственности в рамках жилищного страхования, но стоит проследить, чтобы в договор была включена дополнительная защита от причиненного детьми ущерба. Например, если, катаясь на велосипеде, ребенок царапает машину соседа, или разбивает экран компьютера или какое-либо смарт-устройство одноклассника, ущерб возмещает страхование ответственности в рамках жилищного страхования, если в договор была включена дополнительная защита.

6. Несчастные случаи на тренировках и бытовые травмы в школе. С началом учебного года и сезона тренировок, как правило, меняется характер травм у детей и молодежи и частота их получения. Начинаются уроки физкультуры, активные школьные перемены — а вместе с этим скачкообразно возрастает число травм, полученных, например, во время игр с мячом или групповых тренировок. Страхование от несчастных случаев гарантирует, что в семейном бюджете не образуется дыра, если из-за травмы ребенка родитель не может ходить на работу.

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