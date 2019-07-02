"Пульсирует вопрос Крыма? Пойдите к стоматологу". Посол России в Латвии озвучил свою точку зрения на аннексию полуострова

Глава дипломатического ведомства объяснил неуместность некоторых претензий латвийских властей по некоторым вопросам.

”Латвийские власти нам все время говорят, что мы должны выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, кстати, не является и это давно известно. Что мы в такой ситуации должны делать? Мы должны стать стороной этих соглашений? Или продолжать находиться вне рамок этого соглашения, безусловно содействуя их решению . Но возлагать на нас ответственность за их имплементацию, с нашей точки зрения — это как-то очень романтично”, — сказал посол.

Кроме того, по словам Лукьянова, есть еще один вопрос, с которым Россию призывают разобраться — это вопрос аннексии Крыма.

”Или возьмем другой пульсирующий вопрос, как называется в некоторых странах и в международном обороте все еще существует — аннексия Крыма и нам говорят, что мы должны с этим разобраться… Мы уже разобрались в 2014 году. Было принято внутригосударственное решение в соответствии с российской Конституцией о том, что мы принимаем независимый Крым в состав Российской Федерации.

Для нас вопрос закрыт. А у кого-то он остается вот таким пульсирующим, я не знаю как сказать, пульпитом. Ну жаль, конечно. Больно, наверное. Ну давайте, тогда пойдите к стоматологу или шарлотану какому-нибудь. Но для России вопрос закрыт.

Это территория Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями — с границами, в том числе морскими, экономической зоной и всем остальным. Мы, кажется, этого не скрываем ни от кого, но нас не хотят слышать. А потом нам говорят, что вы удерживаете военнопленных, боевые корабли, это недопустимо…