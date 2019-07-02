02.07.2019, 12:10

"Пульсирует вопрос Крыма? Пойдите к стоматологу". Посол России в Латвии озвучил свою точку зрения на аннексию полуострова

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"Пульсирует вопрос Крыма? Пойдите к стоматологу". Посол России в Латвии озвучил свою точку зрения на аннексию полуострова
Scanpix / Sputnik / Sergey Melkonov

Возлагать на Россию ответственность за несоблюдение Минских соглашений, а также призывать вернуть Крым Украине по меньшей мере странно. Об этом в эфире радио Baltkom сказал посол России в Латвии Евгений Лукьянов, пишет mixnews.lv.

Глава дипломатического ведомства объяснил неуместность некоторых претензий латвийских властей по некоторым вопросам.

”Латвийские власти нам все время говорят, что мы должны выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, кстати, не является и это давно известно. Что мы в такой ситуации должны делать? Мы должны стать стороной этих соглашений? Или продолжать находиться вне рамок этого соглашения, безусловно содействуя их решению . Но возлагать на нас ответственность за их имплементацию, с нашей точки зрения — это как-то очень романтично”, — сказал посол.

Кроме того, по словам Лукьянова, есть еще один вопрос, с которым Россию призывают разобраться — это вопрос аннексии Крыма.

”Или возьмем другой пульсирующий вопрос, как называется в некоторых странах и в международном обороте все еще существует — аннексия Крыма и нам говорят, что мы должны с этим разобраться… Мы уже разобрались в 2014 году. Было принято внутригосударственное решение в соответствии с российской Конституцией о том, что мы принимаем независимый Крым в состав Российской Федерации.

Для нас вопрос закрыт. А у кого-то он остается вот таким пульсирующим, я не знаю как сказать, пульпитом. Ну жаль, конечно. Больно, наверное. Ну давайте, тогда пойдите к стоматологу или шарлотану какому-нибудь. Но для России вопрос закрыт.

Это территория Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями — с границами, в том числе морскими, экономической зоной и всем остальным. Мы, кажется, этого не скрываем ни от кого, но нас не хотят слышать. А потом нам говорят, что вы удерживаете военнопленных, боевые корабли, это недопустимо…

Мы не воюем с Украиной. Это Украина говорит, что она воюет с агрессором. Ну тогда с украинцев и спрашивайте.

Но их не спрашивают. Или спрашивают, но как-то не так, как нас. А если в этом мире, в определенных его частях, отменяется понятие правовое — государственной границы, то мы ничего не знаем. Мы как ее охраняли так и будем. Это называется ”Священный рубеж””, — подчеркнул глава дипмиссии.

По словам посла, что касается других позиций, то к латвийской стороне вопросов нет, так как отношения между двумя странами постепенно, но развиваются, как это и должно быть в цивилизованных государствах.

”Совместные двусторонние и международные, где мы стороны и участники. Решение консульских, торгово-экономических вопросов, культура — все это работает и все это живет. Но, есть различия в точках зрения на определенные события, которые существуют в мире, как следствие наших действий или как следствие бездействия. И это воспринимается и оценивается положительно или отрицательно латвийским руководством и в этом нет ничего необычного”, — сказал посол.

Напомним, ранее латвийские должностные лица, в том числе глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, вице-спикер парламента Инара Мурниеце, и другие, не раз выступали с осуждением действий России на территории Украины. В том числе, неоднократно призывали соблюдать Минские соглашения и вернуть аннексированный Крым.

”Латвия не признает противоправную аннексию Крыма. Россия должна соблюдать международные права”, — неоднократно заявляли латвийские политики.

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