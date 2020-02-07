07.02.2020, 14:38

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Премьер-министры стран Балтии говорят о будущем Rail Baltica

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Сегодня в Таллинне в рамках Балтийского совета министров встречаются премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Одна из ключевых тем — проект Rail Balica. Смотрите прямое включение с пресс-конференции!

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