07.02.2020, 14:38
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Премьер-министры стран Балтии говорят о будущем Rail Baltica(2)
Сегодня в Таллинне в рамках Балтийского совета министров встречаются премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
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