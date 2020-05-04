ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Поддержка экономики осуществляется медленнее, чем ожидалось? Лиги задает Хельме острые вопросы

В нем принимают участие министр финансов Мартин Хельме и министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, поддержка экономики осуществляется медленнее, чем ожидалось. В то же время, в начале кризиса был достигнут консенсус в отношении принятия быстрых и четких мер.

”В случае Кассы по безработице и Больничной кассы основной вопрос — в течение какого времени можно будет продолжать финансирование на нынешних условиях. В случае кредитования предприятий, напротив, — будет ли оно начато в ожидаемом виде”, — сказал Лиги.

По словам Лиги, можно было бы полагать, что интересы правительства, кредитодателей и предприятий в отношении стимуляции экономики совпадают и средства поступят в экономику. ”Пока этого не случилось и меры отражают скорее желание политиков диктовать условия, чем сотрудничать с участниками рынка и экспертами”, — отметил Лиги. По его словам, комиссия попросит министров разъяснить ситуацию и предоставить последние факты.

На заседание также приглашены представители Государственного контроля,

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