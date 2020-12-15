Прояснилась судьба универмагов Debenhams в Эстонии и Латвии

По ее словам, DBH Ltd Baltics является независим предприятием, его магазины Debenhams работают на основании договора франшизы.

Скуя рассказала, что британская сеть Debenhams сообщила о закрытии универмагов в Великобритании, а сеть доставки будет действовать только до 1 марта будущего года. Такое решение стало неожиданностью и противоречит условиям договора.

Магазины DBH Ltd Baltics в Латвии и Эстонии продолжают свою работу, предприятие работает над договорами прямой доставки товаров с восьмью брендами, которые сейчас представлены в Debenhams.

"В предстоящие три месяца команду ждет напряженная работа, чтобы перейти на новые логистические решения. С поддержкой арендодателей и инвесторов руководство компании уверено в успешном результате", — пояснила Скуя.

Что произошло с Debenhams в Великобритании?

В Великобритании объявлено о ликвидации сети Debenhams, поскольку потенциальный покупатель отказался от сделки. Debenhams основан в 1813 году, в сети трудоустроено около 12 000 человек.

В Великобритании пока будут работать 124 универмага Debenhams, чтобы распродать товары. Эти магазины остались после первого этапа реструктуризации предприятия.

Британский бренд Debenhams не пережил пандемию, хотя финансовые проблемы начались гораздо раньше. Весной 2019 года компания оказалась под внешним управлением, а ее акции перестали торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Debenhams в странах Балтии

Компания DBH Ltd Baltics зарегистрирована в 2013 году, основной капитал 2845 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Единственный владелец компании — АО Lawrence Asset Management, а реальный бенефициар — Иева Плауде-Релингере, которая создала в Латвии косметический бренд Kolonna.

В прошлом году компания DBH Ltd Baltics работала с оборотом в 3,989 млн евро и прибылью в 52 867 евро.

Первый в странах Балтии универмаг Debenhams открылся осенью 2013 года в Таллине в торговом центре Rocca al Mare. В Эстонии деятельность компании идет через фирму Amirage Estonia OÜ, которая также принадлежит Lawrence Asset Management.