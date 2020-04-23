Проверьте, сколько получают другие люди, работающие на той же должности, что у вас!

В приложении по заработной плате используются данные Регистра работы (TÖR) и налоговой декларации TSD (приложения 1 и 2). Начиная с первой половины 2019 года работодатели обязаны вносить в Регистр работы наименование должности работников, местонахождение места работы и рабочее время. По словам ведущего аналитика экспериментальной статистики Департамента статистики Каи Сыстра, создание приложения было вызвано желанием что-то предложить предприятиям взамен. ”Приложение позволяет предпринимателям оценить ситуацию на рынке труда и сравнить уровень заработной платы своего предприятия с другими. Качество представленной в приложении информации напрямую зависит от того, насколько корректно предприятия предоставляют данные в Регистр работы (TÖR), а в случае изменений их обновляют”, — отметила Кая Сыстра.

В приложении отображается медиана брутто-зарплаты зарегистрированных работников с полной занятостью, которую работодатели выплачивали в 2019 году. Медианная зарплата показывает сумму, выше и ниже которой получает одинаковое количество работников в профессии, уезде или регионе. ”Мы намеренно представили в приложении медианную зарплату, поскольку она дает более точную и адекватную картину происходящего на рынке труда, чем средняя зарплата, о которой преимущественно говорят”, — сказала исследователь данных из Департамента статистики Кадри Рооталу.

Приложение предназначено для всех жителей Эстонии. С его помощью можно оценить получаемую или выплачиваемую предприятием зарплату в сравнении с медианной зарплатой в данной группе должностей, однако самой большой целевой группой являются предприятия, которые ввели свои данные в Регистр работы (TÖR).

Разработчики приложения надеются, что оно поможет сделать рынок труда Эстонии еще более прозрачным и открытым. Со второго квартала в приложении появится также временной критерий и отслеживать изменения по зарплатам и ее распределение можно будет по кварталам. Благодаря сотрудничеству уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, ученых Тартуского университета и Таллиннского технического университета осенью в приложении появится возможность сравнивать данные по зарплате у мужчин и женщин. ”В Эстонии разница в зарплате между мужчинами и женщинами — одна из самых больших в Европейском союзе. Одно из решений для уменьшения этой разницы — больше прозрачности и сознательность. Если известна зарплата мужчин и женщин в одной и той же профессии, это поможет женщинам более успешно вести переговоры по зарплате. Знания, подкрепленные исследованиями и статистикой, помогу людям при устройстве на работу принимать во время переговоров по зарплате более взвешенные решения”, — отметила уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста.