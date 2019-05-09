Проверьте по адресу — доберется ли до вас сеть быстрого интернета Elektrilevi?

Проверить свой адрес можно здесь.

На сайте можно написать свой адрес в строку поиска и узнать, есть ли конкретный дом или даже квартира в планах Elektrilevi на 2019 год, планируется ли проложить соединение в течение последующих пяти лет или же адрес в ближайшие пять лет не войдет в сеть быстрого интернета.

Быстрый интернет — сеть на базе светового кабеля с применением новых технологий. Elektrilevi обещает скорость до 1 Гбит/с.