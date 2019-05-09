Проверьте по адресу — доберется ли до вас сеть быстрого интернета Elektrilevi?

Elektrilevi на своей домашней странице открыла раздел, где можно по своему адресу проверить, когда сеть быстрого интернета охватит и ваш дом или рабочее место. Elektrilevi хочет за пять лет подключить к сети быстрого интернета 200 000 домов.
На сайте можно написать свой адрес в строку поиска и узнать, есть ли конкретный дом или даже квартира в планах Elektrilevi на 2019 год, планируется ли проложить соединение в течение последующих пяти лет или же адрес в ближайшие пять лет не войдет в сеть быстрого интернета.
Быстрый интернет — сеть на базе светового кабеля с применением новых технологий. Elektrilevi обещает скорость до 1 Гбит/с.