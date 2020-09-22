Проведенное с коронавирусом лето сократило число страховых случаев: больше всего ущерба нанес шторм

Если летом 2019 года компания Salva осуществила выплат на сумму более 2,8 миллиона евро, то этим летом данный показатель снизилась до 1,8 миллиона евро. Возмещения сократились во всех категориях страховых продуктов. Директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт пояснил, что из-за ограничений на полеты и плохих возможностей для поездок наибольшее влияние на уменьшение выплат оказало именно страхование путешествий.

”Этим летом мы собрали втрое меньше взносов по страхованию путешествий, чем в обычное лето, и, разумеется, страховых случаев также было значительно меньше”, — отметил Кивирюйт.

Он добавил, что в целом, если в прошлом году большой ущерб причинили пожары, то этим летом размер выплат увеличился из-за штормов. ”Помимо сорванных крыш и летающих по саду предметов, имело место множество ущербов, связанных с падением на автомобили ветвей деревьев и других предметов”, — сказал Кивирюйт.

Несмотря на то, что этим летом не было отдельных страховых случаев с исключительно крупным ущербом, неожиданные ситуации возникали. Например, в конце июня произошла авария, когда автомобиль выехал на виадуке Саку на встречную полосу, съехал на обочину, а затем врезался в опоры строящегося моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся через крышу и протаранил установленные для строительства моста металлоконструкции. Поскольку поврежден также оказался строящийся мост, он также попал в категорию страховых расходов, а предполагаемый суммарный ущерб от происшествия составляет до 80 000 евро.

”С приходом осени мы хотим еще раз обратить внимание на то, что темные вечера, ненастная погода, мокрые листья на дорогах и плохая видимость уже не за горами. Поэтому обязательно нужно соответствующим образом скорректировать свое поведение в дорожном движении. Указанная на дорожном знаке максимально разрешенная скорость не значит, что медленнее ехать нельзя. Двигаться нужно, исходя из обстоятельств, а не по знакам”, — подчеркнул Кивирюйт.

В общей сложности за три летних месяца компания Salva выплатила в виде компенсаций 1 836 000 евро, из которых 772 000 евро пришлись на дорожное страхование, 607 000 евро на страхование каско, 50 000 евро на страхование путешествий и 193 000 евро на жилищное страхование.