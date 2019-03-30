Противоречивая сага продолжается: женщина, квартиру которой захватили ее знакомые, по-прежнему лишена жилья

К настоящему времени у женщины уже 11 месяцев нет дома, она ночует то на скамейках в парке, то в подъездах, то у знакомых. История началось с того, что к ней в гости пришли знакомые мужчина и женщина, которые позже отказались покинуть квартиру и 1 мая самовольно заняли жилплощадь, без разрешения поменяв входную дверь вместе с замками, пока хозяйка была в магазине.

Бюро отмечает, что полиция ничем помочь не смогла, поскольку находившиеся в квартире люди сказали полиции, что у них заключен устный договор об аренде.

Юрист Eesti Õigusbüroo в ноябре прошлого года подал иск в суд и ходатайствовал об освобождении квартирной собственности от незаконного владения. 12 февраля иск был взят в производство и находившимся в квартире людям предоставили 14 дней на ответ, но они не сделали этого до сих пор.

Юрист Мерике Роозилехт говорит, что эта абсурдная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Она отмечает, что эти люди, не предоставив никаких доказательств, сказали полиции о наличии устного договора об аренде, и поскольку полиция арендными спорами не занимается, то от решения проблемы отстранилась. По словам Роозилехт, женщина утверждает, что никакого договора об аренде не было и что она не получила от этих людей ни цента. ”Я проверила выписку с банковского счета клиента и сама убедилась, что это правда”, — отмечает юрист.

”Мы ходатайствовали в суде о доставке документов через Ametlikud Teadaanded. К настоящему моменту и это срок для ответа истек, так что мы предоставили ходатайство о вынесении решения о заочном освобождении квартиры”.