Прошлый год стал для Ида-Вирумаа переломным. Регион изменится полностью
Издание Ärileht попросило члена правления Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA Пилле Сёэд рассказать, как шли дела у предприятий Ида-Вирумаа в 2019 году.
Издание Ärileht попросило члена правления Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA Пилле Сёэд рассказать, как шли дела у предприятий Ида-Вирумаа в 2019 году.
”Эстония превратилась из экспортера электричества в импортера. Это напрямую сказалось на предпринимательской среде нашего уезда. В связи с этим в течение года перед нами встали вызовы, связанные с достижением климатической нейтральности к 2050 году”, — отметила Сёэд.
По ее словам, существенно выросли показатели по туризму, особенно по части финского рынка, что является во многом результатом успешного сотрудничества в рамках Ида-Вирумааского кластера туризма (Ida-Viru Turismiklaster).
Кроме того, в уезде начали действовать Startup Estonia и творческий инкубатор Objekt, набирает обороты деятельность фонда кино. Все это в той или иной степени помогает Ида-Вирумаа изменить экономическую структуру и отойти богатой углекислым газом модели экономики.
Дельцом года Сёэд назвала фирму Waldchnep OÜ, которая отрыла новое производство в Нарве и обеспечила работой 130 человек. ”Продукция предприятия технически сложная, но достаточно качественная, чтобы продавать ее и требовательным международным клиентам. Предприятие активно вносит влад в развитие местного общества”, — отметила эксперт.
Что касается негативной стороны, то это, конечно же, масштабные сокращения на Eesti Energia.
”Мы активно занимаемся тем, чтобы процесс перехода в уезде был справедливым. Это относится к большей части предприятий. Необходимо найти новые решения по переструктурированию экономики и предпринимательства в регионе”.
Сёэд отметила, что в ближайшее время в Ида-Вирумаа будут открыты новые производственные предприятия: как в Нарве, так и Йыхви. ”Также мы продолжим развивать туризм и креативную экономику. Будет уделять больше внимания улучшению сотрудничества между предприятиям и вузам и учеными”, — добавила она.
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