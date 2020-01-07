Прошлый год стал для Ида-Вирумаа переломным. Регион изменится полностью

”Эстония превратилась из экспортера электричества в импортера. Это напрямую сказалось на предпринимательской среде нашего уезда. В связи с этим в течение года перед нами встали вызовы, связанные с достижением климатической нейтральности к 2050 году”, — отметила Сёэд.

По ее словам, существенно выросли показатели по туризму, особенно по части финского рынка, что является во многом результатом успешного сотрудничества в рамках Ида-Вирумааского кластера туризма (Ida-Viru Turismiklaster).

Кроме того, в уезде начали действовать Startup Estonia и творческий инкубатор Objekt, набирает обороты деятельность фонда кино. Все это в той или иной степени помогает Ида-Вирумаа изменить экономическую структуру и отойти богатой углекислым газом модели экономики.

Дельцом года Сёэд назвала фирму Waldchnep OÜ, которая отрыла новое производство в Нарве и обеспечила работой 130 человек. ”Продукция предприятия технически сложная, но достаточно качественная, чтобы продавать ее и требовательным международным клиентам. Предприятие активно вносит влад в развитие местного общества”, — отметила эксперт.

Что касается негативной стороны, то это, конечно же, масштабные сокращения на Eesti Energia.

”Мы активно занимаемся тем, чтобы процесс перехода в уезде был справедливым. Это относится к большей части предприятий. Необходимо найти новые решения по переструктурированию экономики и предпринимательства в регионе”.