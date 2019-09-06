Прошлой ночью гидроэлектростанция Линнамяэ была вынуждена прекратить работу

”Не далее как 4-го сентября на канале ERR министр окружающей среды Рене Кокк и министр культуры Тынис Лукас сообщили, что крупнейшая в Эстонии гидроэлектростанция, скорее всего, продолжит свою деятельность как производитель зеленой энергии, и этот вопрос будет быстро вынесен на рассмотрение в правительство”, — отметил Кивистик. ”Ситуация ддя нас совершенно непонятна — в то время как правительство принимает решение об освобождении гидроэлектростанции от обязательства обеспечения прохода рыб, что сохранит статус-кво, Департамент окружающей среды, во-первых, готовит документ, в котором отказывается предоставлять правительству отчет об оценке воздействия на окружающую среду и хочет завершить процесс получения разрешения как бесперспективный, а, во-вторых, оказывается продлить действие разрешение даже до обсуждения в правительстве”.

Кивистик рассказал, что Wooluvabrik OÜ находится в ситуации, в котором для выполнения Закона о воде они должны ликвидировать плотину, но в то же время ее ликвидация нанесет ущерб всему строению, и это запрешено Законом об охране памятников старины. ”Таким образом Департамент окружающей среды поставил Wooluvabrik в положение, в котором у нас отсутствует возможность действовать согласно закону. Департамент окружающей среды поставил перед собой задачу в любом случае открыть плотину и ликвидировать озеро”.

По словам Кивистика, Департамент окружающей среды придерживается мнения, что открытие плотины создаст новое место для нереста лососевых в реке Ягала, однако против этого выступают Департамент защиты памятников старины, биологи и волость Йыэляхтме. ”Для волости гидроэлектростанция, река Ягала и озеро Линнамяэ являются ценными туристическими и рекреационными зонами. Создается впечатление, что Департамент окружающей среды действует как государство в государстве. Нынешняя ситуация больше не поддается оценке с точки зрения закона, логики или аргументов спора”.

Гидроэлектростанция Линнамяэ может снабжать электричеством около 2000 домохозяйств или, например, в условиях кризиса, когда крупные электростанции перестанут работать, способна обеспечить электричеством одну крупную городскую больницу. Гидроэлектростанция была построена в 1924-м году. Красная армия взорвала станцию в 1941, но озеро сохранилось. Гидроэлектростанцию восстановили в 2002-м году при поддержке частных спонсоров Ээсти Энергия. Оценку воздействия на окружающую среду согласовали с Департаментом окружающей среды.