Прошел ровно месяц: заявления о выходе из II пенсионной ступени подали 75 000 человек

Примерно 55 000 из них — эстоноязычные жители нашей страны, и 20 000 — русскоязычные. При этом женщин, пожелавших забрать деньги, чуть больше, чем мужчин.

Всего в Эстонии насчитывается более 776 000 вкладчиков, которые привязаны ко второй пенсионной ступени.

Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса напоминает, что первый этап подачи заявок на выход из второй пенсионной ступени заканчивается 31 марта. В случае если вы подали заявление на выход из второй ступени, но позже передумали, то отозвать заявление можно до 31 июля.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.