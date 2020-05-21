Прощай, легенда! Закрывается старейший пивной бар Таллинна

"Нужно признать - очень жаль это место. Как-никак старейший трактир Таллинна", - говорит управляющий самым известным эстонским пабом Ааре Халлоп.

По его словам, на самом деле план закрытия Karja Kelder зрел уже несколько лет. Помещения нуждаются в основательном ремонте. Договор аренды был заключен давно, причем явно благоволил арендодателю.

"Договор мог быть в любой момент расторгнут, и это означало, что инвестиции за своей счет делать было рискованно. Сделаешь ремонт, а через месяц тебя попросят на выход. Предлагал, конечно, внести в договор дополнительный пункт, но собственник не согласился".

В период кризиса Халлоп и его партнер Пауль Юур попросили собственника дать по аренде платежный отпуск, но получили отказ. Через некоторое время собственник сообщил, что поскольку возникла задолженность, то в случае неуплаты последует обращение в суд.

"Что и было сделано. В договоре аренды записано, что если со дня неуплаты прошло 10 дней, то есть право договор расторгнуть. Мы 22 года были арендаторами, ни разу нам даже предупреждения не делалось. Теперь, в чрезвычайной ситуации на нас подали в суд. Это было последней каплей", - поясняет Халлоп.

Что будет с Karja Kelder дальше? "Трудно поверить, что в этом месте кто-то в ближайшее время захочет чего-то делать. Если собственник не изменит своего отношения. Помещения там в таком плохом состоянии! Мы уже их передали".

Теперь основным делом Халлопа будет развитие сети пивных баров Vana Villem. Хотя и там экономическая ситуация плачевная, но она не безнадежная. Оборот сократился на 80%, какие-то заведения пришлось закрыть, часть из 200 работников - сократить. Работу сети спасает то, что в благополучные времена удалось "нарастить жирка". Помогает пережить трудные времена и то, что пивные Vana Villem были ориентированы прежде всего на местных клиентов, а не на туристов.

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