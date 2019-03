Проректор Тартуского университета: эстонская Nokia не нужна. Даже опасна

”В Тарту нет специальной политики по привлечению ”научных звезд” — они сами к нам приезжают”, — говорит Пуура. На самом деле в этом есть некоторое кокетство. Университет интегрирован в большинство программ поддержки иностранных ученых — по линии DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment), ASTRA (Alliance for Science and Technology Research in America) и другим. ”У нас достаточно гибкая политика оплаты труда, — не скрывает Пуура. — Это значит, что ученые, которые приводят большие исследовательские гранты, мотивируются более высокой зарплатой”.

Сейчас в Тарту учатся 9,3% иностранных студентов, а доля приглашенных преподавателей составляет 9,4%. По расчетам Эрика Пууры, в течение ближайших пяти лет эти показатели вряд ли превысят 15%. Впрочем, цифры говорят лишь о физическом присутствии ученых в Эстонии. У каждого работающего в Тарту ученого есть своя исследовательская сеть по всему миру. ”Помимо EUA, Coimbra Group и Utrecht Network, мы являемся членами The Guild; нас пригласили в U4 и мы готовим заявку в проект Еuropean University”, — говорит Пуура.

Эстонская Nokia? Это даже опасно



Эрик Пуура не скрывает, что у Тартуского университета есть свои слабые места. Город находится довольно далеко от столицы. Добраться до Тарту не так просто: единственный международный авиарейс (в Хельсинки) — всего раз в день.

”Рига географически в гораздо лучшем положении. Но Тарту — идеальный академический город. Большинство из тех, кто до нас добрался, хотят сюда вернуться. Кстати, многие университеты из топ-100 также расположены не в столицах”.

Не так все просто и с языковым вопросом. ”Страна у нас небольшая, — говорит Пуура. — Мы осознаем, что эстонский язык и культура нуждаются в сохранении и развитии. Мы ожидаем, что профессор должен освоить эстонский язык за пять лет на своей должности. Для приглашенных профессоров таких обязательств нет. Но сегодня некоторые партии оказывают сильное давление: настаивают, что у нас должны быть более строгие правила в сфере сохранения эстонского языка на всех уровнях обучения. А также поддержка исследовательской терминологии на эстонском языке”.

Может ли успех Тартуского университета вылиться в создание эстонской ”нокии”? ”Эстонская Nokia в том, что нам не нужна Nokia, — уверенно говорит Эрик Пуура. — Для страны она даже опасна. Если такой гигантский проект терпит неудачу, это несет огромный вред. Он может быть перекуплен за большие деньги и уведен из Эстонии. Не верьте, что крупные иностранные компании хотели бы прийти сюда и дать нам кучу денег. Они приезжают посмотреть, что у нас есть, и либо купить это очень дешево, либо сделать то же самое, но уже самостоятельно. С учетом того, что средств у них больше. Мы гордимся нашей культурой стартапов. Считаем, что продуктивная среда для них — это то, что мотивирует людей не покидать наш регион. Это и есть ключевой шаг вперед”.