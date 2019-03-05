Промышленный сектор вырос — главным образом за счет электронной промышленности

И хотя в январе этого года в промышленности умеренный рост продолжился (объем производства в секторе вырос в общей сложности на 5%, в выработке энергии на 15% и в обрабатывающей промышленности на 4%), этот рост не имел под собой широкой основы. Из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности объём производства снизился примерно в половине, и без электронной промышленности, а также без судоремонта и ремонта авиационной техники эта отрасль роста не показала бы. Если в прошлом году за сильным ростом объёмов производства в электронной промышленности был в основном эффект базы (в 2017 году было сильное падение), то теперь влияние эффекта базы сгладилось.

Оборот промышленных предприятий в январе увеличился в годовом сравнении на 6%, а в обрабатывающей промышленности — на 4%. Рост цен производителя в обрабатывающей промышленности замедлялся уже более года, а за последние три месяца было падение. Снижаются и экспортные цены. В связи с этим предприятиям всё труднее наращивать оборот.

Правда, в январе экспортный оборот предприятий обрабатывающей промышленности рос быстрее, чем продажи на домашнем рынке (соответственно, на 6% и на 2%), но в длительной ретроспективе (за 3, 6, а также за 12 месяцев) продажи предприятий обрабатывающей промышленности на домашнем рынке росли быстрее экспорта. Это говорит о высоком внутреннем спросе. В то же время следует учесть, что значительная часть (в январе 69%) продаж предприятий обрабатывающей промышленности направлена на внешние рынки.