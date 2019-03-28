Прокуратура заявила о новых подозрениях против Swedbank после обысков

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (входит в прокуратуру) после обысков, прошедших в стокгольмской штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank, заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. В частности, Swedbank ведомство, помимо прочего, заподозрило в ”мошенничестве с отягчающими обстоятельствами”. Об этом со ссылкой на заявление шведского управления сообщает Reuters.

Полученные в ходе следственных мероприятий данные, как отметили в ведомстве, указывают на то, что Swedbank, ”по всей видимости, распространил вводящую в заблуждение общественность и игроков рынка информацию”. Она касалась того, что банк якобы знал о подозрениях в отмывании денег в отношении отделений Swedbank в странах Балтии. Аналогичное заявление главного прокурора отдела финансовых рынков в Швеции Томаса Лангрота приводит газета The Financial Times (FT). ”Расследование покажет, является ли это (действия представителей кредитной организации. — РБК) мошенничеством и кто может быть привлечен к ответственности”, — добавил глава надзорного ведомства. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.