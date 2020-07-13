Прокуратура возбудила первое дело о мошенничестве по компенсациям зарплаты во время коронакризиса

Информацию об открытии следствия по статье "мошенничество", за которое предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет, подтвердили ERR в пресс-службе Лыунаской окружной прокуратуры.

"В мае при рассмотрении заявок на компенсацию [урезанной] зарплаты бросилась в глаза одна группа, которая подавала заявки на компенсацию от имени различных фирм. Если бы эту схему удалось реализовать, ущерб составил бы 100 000 евро", — сказала представитель Кассы по безработице Анника Коппель.

Представитель Кассы по безработице сообщила, что некоторые фирмы запрашивали данное пособие для работников, которые, к примеру, находились весь календарный месяц в отпуске, на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

"Для получения компенсации зарплаты сокращалось число работников или заработная плата. В качестве причины указывалось падение оборота или же то, что часть работников сокращена, а у остальных увеличился объем работы", — сказала Коппель.

"Если работодатель пытался необоснованно воспользоваться компенсацией зарплаты или нарушил установленные условия, например, сократил получившего пособие человека до разрешенного срока, то мы потребуем возврата компенсации", — добавила Коппель.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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