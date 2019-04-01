Прокуратура Швеции не нашла в Swedbank 156 млн "грязных" евро, связанных с делом Магнитского

В начале марта основатель и генеральный директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием через Swedbank. По словам Браудера, 156 млн евро, выведенных из госбюджета России через коррупционные схемы, разоблачением которых занимался аудитор Сергей Магнитский, могли осесть на счетах в Швеции.

Прокуратура Швеции заявила, что перечисления на счета в Swedbank были "ограничены" и среди них "была лишь малая часть из заявленной суммы". Помимо прочего, эти перечисления были сделаны с 2006 по 2012 год и должны оцениваться в соответствии с регулированием того времени, указали в управлении. Сейчас требования к борьбе с отмыванием денег стали жестче.