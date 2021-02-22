Проколотые шины и клей в замочной скважине: что делать, если ваше имущество пострадало от рук вандалов?

По словам специалиста Seesam по продукту страхования имущества Дагмар Гилден, в случае с домами вандалы чаще всего портят замочные скважины: их взламывают, заливают клеем или засовывают внутрь жевательную резинку. Любимым орудием вандалов являются также камни: очень часто ими повреждают окна, стекла на дверях или фасад. По словам страховщика, юными метателями камней нередко становятся скучающие подростки, которым просто не приходит в голову, что брошенным камнем можно повредить крышу так, что потребуется крупный ремонт.

Недавно освещавшиеся в СМИ истории о недоброжелательных соседях, которые в ходе конфликта могут повредить имущество второй стороны, — от забора до наружных элементов тепловой пушки — также квалифицируются как вандализм. ”В среднем сумма убытков по одному случаю вандализма составляет 500 евро, в то же время удаление внезапно появившегося граффити может обойтись собственнику дома в 3000 евро”, — рассказывает об ущербе от вандализма специалист по страхованию.

Согласно данным статистики страхования КАСКО связанные с вандализмом случаи причинения ущерба автомобилям можно в основном отнести к одной из двух категорий: царапины на припаркованном автомобиле либо поврежденные детали, в том числе проколотые шины. Хотя частота причинения ущерба остается стабильной, суммы, необходимые для его возмещения, существенно увеличились: вандалы повреждают новые автомобили, запчасти стоят дороже, а также выросла почасовая ставка за ремонтные работы. ”В прошлом году наибольший ущерб от вандализма составил 7000 евро. Это было происшествие, при котором разбили все стекла и фары автомобиля, прокололи колеса, а также повредили салон”, — приводит пример специалист Seesam по продукту страхования транспорта Таави Оттосон.

По словам страховщиков, защититься от случайных действий вандалов на самом деле невозможно, но можно запомнить несколько советов на случай, если имущество уже пострадало от рук вандалов.

Убедитесь в безопасности

Если вы застаете вора или вандала прямо на месте преступления, то обычно достаточно небольшого замечания, чтобы злоумышленник оставил свои занятия. И все-таки слишком рисковать не стоит, поскольку вполне вероятно, что пресечение преступления может обернуться конфликтом. По этой причине в первую очередь разумно позвонить в оперативную службу полиции, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию с помощью профессионалов. Будьте внимательны и сообщите полиции обо всех своих подозрениях. Запомните как можно больше деталей и не пытайтесь самостоятельно исследовать вещественные доказательства. По возможности попытайтесь сохранить место происшествия нетронутым до прибытия полиции.