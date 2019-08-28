Проклятье квартала Ротерманни: закрывается очередной ресторан

На дверях ресторана висят вывески "Извините, мы закрыты". Все настолько плохо, что предприятие обратилось в Харьюский уездный суд, чтобы его признали неплатежеспособным.

Основатель и исполнительный руководитель NoYa — Трийн Солланд, которая вернулась в Эстонию после нескольких лет проживания в Норвегии.

При этом Noya — не единственное заведение в Ротерманни, у которого похо идут дела. На прошлой неделе Delfi писал, что в модном квартале закрыли свои двери Alter Ego, Sfäär и Supelsaksad, тяжелые времена переживает и ресторан азиатской кухни Taste of Asia.