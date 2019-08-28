Проклятье квартала Ротерманни: закрывается очередной ресторан

В июле прошлого года в Ротерманни открылся ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Прошел всего лишь год, а заведение обанкротилось.
На дверях ресторана висят вывески "Извините, мы закрыты". Все настолько плохо, что предприятие обратилось в Харьюский уездный суд, чтобы его признали неплатежеспособным.
Основатель и исполнительный руководитель NoYa — Трийн Солланд, которая вернулась в Эстонию после нескольких лет проживания в Норвегии.
При этом Noya — не единственное заведение в Ротерманни, у которого похо идут дела. На прошлой неделе Delfi писал, что в модном квартале закрыли свои двери Alter Ego, Sfäär и Supelsaksad, тяжелые времена переживает и ресторан азиатской кухни Taste of Asia.
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