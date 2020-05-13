Производство возобновляемой электроэнергии Enefit Green увеличилось за год на 44%

122 гигаватт-часов произведенной в апреле этого года возобновляемой электроэнергии достаточно для покрытия среднего годового объема потребления почти 41 000 домохозяйств.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, за хорошим производственным результатом в апреле, особенно в первой половине месяца, стоит исключительно сильный ветер. ”Также можно быть очень довольными надежностью наших ветропарков, которая позволила по максимуму использовать хорошие ветряные условия”, — сказал Кярмас. В общей сложности в апреле ветропарки Enefit Green произвели 104 гигаватт-часа возобновляемой электроэнергии.

Помимо ветропарков, апрельские производственные результаты Enefit Green включают в себя также объемы, произведенные принадлежащими предприятию солнечными электростанциями в Эстонии и Польше, станциями совместного производства в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанцией Кейла-Йоа и решением возобновляемой энергии на острове Рухну, в общей сложности составившие почти 18 гигаватт-часов электроэнергии.

Выработка тепла Enefit Green на станциях совместного производства в Иру, Пайде и Валка в апреле составила 43 гигаватт-часа.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели Eesti Energia по производству электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников в объеме 45 процентов к 2023 году.

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