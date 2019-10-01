01.10.2019, 15:56

Производство в энергетике и горнодобывающей промышленности уменьшилось


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Eesti Energia rehvihakkest õlitootmine
Eesti Energia rehvihakkest õlitootmineFoto: Tiit Blaat

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе на 2% меньше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство увеличилось в обрабатывающей промышленности, но уменьшилось как в энергетике, так и горнодобывающей промышленности.

По сравнению с августом 2018 года в обрабатывающей промышленности произведено на 4% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объём производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых отраслей промышленности снизилось производство машин и оборудования, а также электрооборудования.

На внешний рынок было продано 66% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 4%, а на внутренний рынок уменьшилась на 3%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности было произведено в августе на 4% больше продукции, чем в июле, и в обрабатывающей промышленности на 3% больше.

Производство электроэнергии в сравнении с августом прошлого года уменьшилось на 56%, а производство тепла выросло на 1%.

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