Производство электроэнергии в прошлом году уменьшилось

На снижение производства электроэнергии в прошлом году повлияло сокращение потребления на электростанциях горючего сланца. При этом доля импортированной электроэнергии выросла. Импорт из скандинавских стран увеличился почти на 60%, составив 98% от общего объема импорта.

Производство электроэнергии по-прежнему превышает потребление, т.е. баланс находится в профиците. Экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом остался примерно на том же уровне, при этом экспорт в Латвию составил почти 80% от общего объема экспорта. Потребление электроэнергии внутри страны оставалось стабильным и в сравнении с прошлым годом выросло на 3%.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников с каждым годом увеличивалось. В прошлом году рост составил по сравнению с 2017 годом 8%. Производство ветряной электроэнергии уменьшилось в годовом сравнении на 12%, составив почти треть от всего производства возобновляемой энергии. Значительно возросло производство электроэнергии из древесного топлива и других возобновляемых источников (22%).