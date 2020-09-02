Производство электроэнергии в Эстонии становится более экологичным

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, на снижение производства электроэнергии в прошлом году повлияло сокращение потребления на электростанциях горючего сланца, что демонстрирует четкое направление перехода к более экологичному производству. ”Если в 2018 году из сланца произведено 76% электроэнергии, то в 2019 году — только 57%”, — отметила Труутс.

Для поддержания стабильного внутреннего потребления возросла необходимость в импортировании электроэнергии. По сравнению с 2018 годом, из Северных стран направлялось в Эстонию на 40% больше электроэнергии, что составило 86% от общего импорта. Экспорт электроэнергии сократился почти в два раза, при этом экспорт в Латвию составил 76% от общего объема экспорта.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников с каждым годом увеличивается. В прошлом году рост составил в сравнении с 2018 годом 5%. Производство ветряной электроэнергии увеличилось в годовом сравнении на 8%, составив почти треть от всего производства возобновляемой энергии. Значительно возросло производство электроэнергии из древесного топлива и биогаза. Производство электроэнергии из древесного топлива увеличилось на 4%, составив от всей произведенной возобновляемой энергии почти две трети.

Все больше электро- и теплоэнергии производится в процессе комбинированного производства. Объемы производства хоть и остались в годовом сравнении прежними, количество произведенной из биомассы электроэнергии выросло на 30%. Если в течение последних пяти лет доля электроэнергии, произведенной в процессе комбинированного производства, в общем объеме продукции составляла 10-12%, то в прошлом году — уже 20%.

В 2019 году произведено 15,9 млн тонн горючего сланца, или на 38% меньше, чем в 2018 году. Основная часть горючего сланца используется на электростанциях и в качестве сырья на заводах по производству сланцевого масла. Сланцевого масла произведено 1,1 млн тонн и преобладающая часть продукции экспортировалась. Основными государствами экспорта были Нидерланды, Дания и США.