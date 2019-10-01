Производство электроэнергии в Эстонии продолжает снижаться

Рост цен на квоты по выбросу CO2 снижает производство электроэнергии

Причиной снижения производства электроэнергии является рост цен на квоты по выбросу углекислого газа. Производство электроэнергии по сравнению с августом прошлого года было на 56% ниже, а за первые восемь месяцев этого года производство электроэнергии упало на 37%. Снижение производства электроэнергии также оказывает относительно сильное негативное влияние на рост ВВП. Например, в первой половине этого года экономика выросла на 4,3%, и если бы производство энергии оставалось хотя бы на том же уровне, что и в прошлом году, экономический рост составил бы около 5%.

Долгосрочное решение заключается в увеличении совместного производства сланцевого масла и электроэнергии, в наращивании доли возобновляемых источников энергии и постепенном сокращении производства электроэнергии непосредственно из горючего сланца. Снижение производства электроэнергии оказывает негативное влияние на работников конкретной отрасли (производство энергии и горнодобывающая промышленность), но его влияние на занятость в Эстонии в целом будет умеренным (в целом на эти два сектора приходится менее 2% занятости). Однако проблема заключается в концентрации производства энергии в Ида-Вирумаа и ее влиянии на местный рынок труда.

Объем производства в обрабатывающей промышленности растет такими же темпами, как и в прошлом году