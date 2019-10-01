Производство электроэнергии в Эстонии продолжает снижаться

Хотя объем промышленного производства в Эстонии в этом году снижается уже три месяца подряд (-2% в августе), это связано со снижением производства электроэнергии. В свою очередь, снижение производства электроэнергии ограничивает объемы добычи сланца. В то же время обрабатывающая промышленность продолжает умеренно расти.
Рост цен на квоты по выбросу CO2 снижает производство электроэнергии
Причиной снижения производства электроэнергии является рост цен на квоты по выбросу углекислого газа. Производство электроэнергии по сравнению с августом прошлого года было на 56% ниже, а за первые восемь месяцев этого года производство электроэнергии упало на 37%. Снижение производства электроэнергии также оказывает относительно сильное негативное влияние на рост ВВП. Например, в первой половине этого года экономика выросла на 4,3%, и если бы производство энергии оставалось хотя бы на том же уровне, что и в прошлом году, экономический рост составил бы около 5%.
Долгосрочное решение заключается в увеличении совместного производства сланцевого масла и электроэнергии, в наращивании доли возобновляемых источников энергии и постепенном сокращении производства электроэнергии непосредственно из горючего сланца. Снижение производства электроэнергии оказывает негативное влияние на работников конкретной отрасли (производство энергии и горнодобывающая промышленность), но его влияние на занятость в Эстонии в целом будет умеренным (в целом на эти два сектора приходится менее 2% занятости). Однако проблема заключается в концентрации производства энергии в Ида-Вирумаа и ее влиянии на местный рынок труда.
Объем производства в обрабатывающей промышленности растет такими же темпами, как и в прошлом году
В обрабатывающей промышленности объем производства в августе вырос на 4%. Хотя внешний спрос ослаб, темпы роста экспорта в обрабатывающей промышленности даже ускорились в первые восемь месяцев этого года, а рост производства остался на том же уровне, что и в прошлом году (4%). В то же время продажи на внутреннем рынке растут гораздо более медленными темпами. Рост производства в этом году в основном обусловлен электронной промышленностью, ремонтом и строительством судов. По сравнению с другими странами ЕС рост производства в обрабатывающей промышленности в Эстонии был более сильным в первые семь месяцев этого года. Нас опережали всего четыре страны (Венгрия, Дания, Литва и Польша).
Хотя общий объем заказов в обрабатывающей промышленности в этом году даже увеличился, это в основном связано с увеличением заказов в электронике, химической промышленности и производстве прицепов. В большинстве других видов деятельности, зависящих от заказов, заказы в этом году либо сократились, либо их рост замедлился.
Ожидания роста промышленного производства и экспорта на ближайшие месяцы также ухудшились. Для всё большего числа компаний спрос становится фактором, ограничивающим производство. Ослабление внешнего спроса, которое может начать сдерживать рост объемов производства наших компаний, и одновременный рост затрат на рабочую силу в их обороте — плохая комбинация.
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