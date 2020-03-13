13.03.2020, 08:45

Производство электроэнергии Enefit Green выросло по сравнению с февралем прошлого года на 15%


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Malta keskkonnaminister Iru prügipõletuselektrijaamas
Enefit GreenFoto: Karin Kaljuläte

Занимающееся производством возобновляемой энергии предприятие Enefit Green, которое входит в концерн Eesti Energia, выработало в феврале этого года 160 гигаватт-часов электроэнергии, что почти на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. В феврале 2019 года производство электроэнергии Enefit Green достигло 141 гигаватт-часа.

Произведенного в феврале нынешнего года электричества хватило бы на год почти 53 500 хозяйств со средним уровнем потребления.

Большая часть энергии, 144 гигаватт-часа, получена от парков ветрогенераторов предприятия.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, предприятие могло порадоваться сохранению сильного ветра и в феврале — после 165 январских гигаватт-часов, которые были абсолютным рекордом. ”В силу благоприятных погодных условий мы и в феврале нынешнего года достигли более высокой выработки, чем в феврале 2019-го”, — отметил Кярмас.

Помимо парков ветрогенераторов, в февральскую выработку Enefit Green внесли свой вклад и расположенные в Эстонии и Польше солнечные парки, Ируская, Пайдеская, Валкаская и Броценская станции совместного производства, гидроэлектростанция в Кейла-Йоа и производственные мощности возобновляемых решений на Рухну, которые все в общей сложности дали почти 16 гигаватт-часов электроэнергии.

Кроме электричества, Ируская, Пайдеская и Валкаская станции совместного производства Enefit Green выработали в феврале почти 50 гигаватт-часов тепла, что соответствует уровню января.

Увеличение производства возобновляемой энергии способствует достижению Eesti Energia стратегической цели — производить к 2023 году 45% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников.

Enefit Green — входящее в концерн Eesti Energia предприятие по выработке возобновляемой энергии, которому принадлежат 20 парков ветрогенераторов в Эстонии и Литве, четыре станции совместного производства в Иру, Пайде, Валке и Броценах, одна гидроэлектростанция в Кейла-Йоа, 36 солнечных электростанций в Эстонии и Польше и пеллетный завод в Латвии. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей возобновляемой энергии и самым крупным производителем ветровой энергии.

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