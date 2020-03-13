Производство электроэнергии Enefit Green выросло по сравнению с февралем прошлого года на 15%

Произведенного в феврале нынешнего года электричества хватило бы на год почти 53 500 хозяйств со средним уровнем потребления.

Большая часть энергии, 144 гигаватт-часа, получена от парков ветрогенераторов предприятия.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, предприятие могло порадоваться сохранению сильного ветра и в феврале — после 165 январских гигаватт-часов, которые были абсолютным рекордом. ”В силу благоприятных погодных условий мы и в феврале нынешнего года достигли более высокой выработки, чем в феврале 2019-го”, — отметил Кярмас.

Помимо парков ветрогенераторов, в февральскую выработку Enefit Green внесли свой вклад и расположенные в Эстонии и Польше солнечные парки, Ируская, Пайдеская, Валкаская и Броценская станции совместного производства, гидроэлектростанция в Кейла-Йоа и производственные мощности возобновляемых решений на Рухну, которые все в общей сложности дали почти 16 гигаватт-часов электроэнергии.

Кроме электричества, Ируская, Пайдеская и Валкаская станции совместного производства Enefit Green выработали в феврале почти 50 гигаватт-часов тепла, что соответствует уровню января.