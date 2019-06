Производители крепкого алкоголя: снижение акцизов в Латвии сильно на Эстонии не скажется

Союз отмечает, что по части алкотуристов у Эстонии имеются значительные преимущества. Положительное влияние снижения акцизов выразится как в возвращении в страну финских туристов, которые временно обратили свои взоры на юг, так и в восстановлении внутреннего потребления.

”Оживление торговли на северной границе возымеет и более широкий эффект — от этого выиграют как отели, рестораны, так и транспортный сектор”, — сказала исполнительный директор союза Трийн Кутберг.

В союз входят AS Liviko, Altia Eesti AS, AS Prike, Pernod Ricard Estonia OÜ, MOE OÜ, AS Remedia, Estonian Spirit OÜ, Tridens AS, Amber Distribution Estonia OÜ, AS Avallone, Balmerk Estonia OÜ, AS Coca-Cola HBC Eesti и Brown-Forman Netherlands B.V. Большая часть членов базируется на эстонском капитале. Суммарный оборот предприятий в 2018 году составил более 460 млн евро. Налогов было заплачено более 120 млн евро.