Производители клубники возмущены обвинениями Хельме: министр безосновательно порочит целый сектор

"Выдвигая такие обвинения, Мартин Хельме слишком далеко зашел. Это ненормально, когда министр постоянно и безосновательно порочит целый сектор", - сказал руководитель фермы по выращиванию клубники AranFarming Пааво Отсус.

Политики Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в последнее время наговорили много нелицеприятного в адрес производителей клубники, а сегодня Мартин Хельме добавил масла в огонь, высказав предположение о том, что аграрии не платят государству в полной мере налоги. Он также хочет, чтобы этим вопросом занялась налоговая служба.

Поговорившие с Delfi производители клубники такими словами возмущены. "В последние годы МTA (Налогово-таможенный департамент) и PPA (Департамент полиции и погранохраны) провели несколько рейдов, да у нас и желания заниматься всякой ерундой нет, потому что таким образом далеко не уедешь. Мы все хотим работать, а не так, чтобы нас пригвождали к позорному столбу", - сказал Отсус.

Два других фермера - Хиллар Лилло (Joosepi talu) и Каарел Килки (Raadiko) - в один голос заверили, что платят все налоги полностью. "За других, конечно, говорить не могу, но я чего-то стыдиться или бояться не должен", - сказал Лилло. Килки отмечает, что, такие обвинения, наверное, проистекают из прошлого.

Хозяйка предприятия Marimarta OÜ Яника Линдсалу говорит, что с одной стороны подозрение Хельме, что производители клубники не платят налоги, в отношении крупных игроков рынка, безусловно, несправедливы. "С другой стороны, более жесткий контроль - желателен, потому что способствует честной конкуренции. Крупных производителей это особо не касается, так как все данные открыты, но проверить можно было бы мелких бизнесменов, FIE и продавцов", - считает Линдсалу.

Она согласна, что высказывания политиков EKRE вызывают возмущение. "Они постоянно о нас так плохо говорят, что иногда возникает чувство, что мы - уголовники. Мы уголовники, так как используем иностранную рабочую силу, и потому, что работа - тяжелая", - сказала Линдсалу.

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