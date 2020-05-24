Производители клубники считают, что правительство открыло для спекулянтов новую бизнес-модель

Как грибы после дождя появились посреднические фирмы, которые хотят получить большую посредническую плату с тех работников, которые могут здесь находится до 31 июля. Это эстонские фирмы, которые сами ищут на стройках украинцев, у которых работа там закончилась, но которые могут в Эстонии поработать в сельском хозяйстве до конца июля.

"Они находят сельскохозяйственные предприятия и запрашивают за направление украинцев на работу подушную плату", — поясняет схему руководитель Союза производителей клубники Элке Лиллеметс.

"Получаю каждый день один-два звонка от посреднических фирм, которых можно назвать шакалами", — сообщил выращивающий клубнику предприниматель Пааво Отсус.

"Политика правительства открыла для посреднических фирм новую бизнес-модель, когда они могут обдирать и работодателя, и работника, зарабатывая себе прибыль".

В зависимости от посредника, предлагающие такую услугу фирмы хотят 8-9, а бывает даже 12 евро за рабочий час сборщика клубники, при этом сам работник получит на руки 3-4 евро, остальные деньги пойдут в карман посредника.

"Это неправильная политика, когда мы запрещаем и создаем возможности зарабатывать посредникам", — считает Отсус.