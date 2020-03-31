31.03.2020, 09:20

Производители деревянных домов и мебели обратились к правительству с предложениями по спасению производства

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Stora Enso Imavere
Stora Enso ImavereFoto: Priit Simson

Эстонский союз производства деревянных домов, Эстонская ассоциация производителей мебели, кластер по переработке древесины на юго-востоке Эстонии и ряд предприятий деревообрабатывающего сектора обратились к правительству страны с предложением по защите производства на фоне кризиса. Ниже приводится открытое письмо предпринимателей.

"На сегодняшний день во многих отраслях производства новые заказы практически перестали поступать, а оборот некоторых компаний в этом секторе в ближайшие месяцы снизится более чем на 80%. В ситуации, когда наших собственных усилий недостаточно для выхода из кризиса, нам необходима поддержка со стороны государства: компенсации расходов на рабочую силу с учетом специфики отрасли; тестирование сотрудников по необходимости; возможность изменения графиков отпусков во время чрезвычайной ситуации.

Совокупный оборот сектора производства деревянных домов и мебели близок к 1,5 млрд. евро. Мы являемся крупной отраслью, в которой занято 5% частного сектора Эстонии. И мы не просто очень уязвимы в нынешней ситуации, мы уже очень серьезно пострадали.

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Производственные компании отличаются тем, что после заказа у обрабатывающей промышленности уходит много времени на производство, логистику и монтаж, поэтому для нас пик кризиса наступит с задержкой около 4-6 недель, а в некоторых случаях — и пары месяцев.

Обрабатывающая промышленность столкнется с серьезными проблемами уже после того, как первые быстрые меры будут приняты. Мы уже наблюдаем чудовищный спад заказов, который продлится до тех пор, пока в Европе действует чрезвычайное положение.

Мы представляем правительству три конкретных предложения, которые позволят хотя бы немного ослабить кризис, если они будут реализованы:

1. Кризисные компенсации

Государство выплачивает 70% заработной платы работников, если компания соответствует двум из трех критериев:

- оборот сократился как минимум на 30% и как минимум на один месяц в течение всего периода действия меры (пятимесячный период, с апреля по август) из-за коронавируса;

- работодатель не может предоставить работу в оговоренном объеме как минимум 30% работников;

- работодатель снизил олад как минимум 30% работников до минимальной заработной платы или как минимум на 30%.

Если эти критерии соблюдены, государство выплачивает работникам компании зарплату в размере до 1000 евро при условии, что собственный взнос компании в том же месяце составляет не менее 150 евро. Основное отличие от предложения правительства заключается в продолжительности периода.

Объяснение. В обрабатывающей промышленности оборот не падает сразу, так как заказы обычно расписаны на 2-6 недель вперед. Тем не менее, количество заказов на будущее тут же сократилось, что приведет к потере оборота уже после того, как большинство нынешних мер помощи завершатся (они запланированы на период с марта по май. Поэтому для производственного сектора целесообразно продлить период помощи с трех месяцев до пяти месяцев и дополнить условия таким образом, чтобы, если хотя бы в один из этих месяцев выполнялись два условия, то помощь можно было использовать в течение двух месяцев.

То есть, если в указанный период мер помощи был хотя бы один месяц, в который выполняются два условия из трех, помощь может использоваться в течение 5 месяцев (при необходимости для разных отделов в разное время), но выплаты на одного работника будут длиться не более двух месяцев.

Производственные подразделения компании сталкиваются со снижением нагрузки в разное время. Например, сейчас сотрудники отдела продаж не могут вести работу и посещать клиентов из-за ограничений, но на производстве есть много работы. Однако через 2–4 месяца отдел продаж, возможно, сможет приступить к работе, но из-за отсутствия заказов производить будет еще нечего, поэтому нагрузка на офис остается очень низкой. При оказании данной меры помощи крайне важна гибкость.

2. Тестирование сотрудников

Государство должно разрешить крупным производственным компаниям (например, от 30 человек) тестировать всех работников с симптомами заболевания. В больших коллективах люди часто вступают в контакт друг с другом, что способствует быстрому распространению вируса и в конечном счете может привести к остановке производства.

Кроме того, многие компании сами организуют развозку своих сотрудников, и даже если на производстве можно поддерживать дистанцию​​между людьми, то в автобусе они все равно окажутся рядом, и вирус может легко распространиться. Тестирование позволит неинфицированным людям быстрее вернуться к работе и поддержать экономику. Необходимость помещать человека на карантин на 2 недели при любом подозрении на заражение — это бремя как для работника, так и для компании.

3. Гибкость в изменении графика отпусков во время чрезвычайной ситуации

Разрешите работодателям во время чрезвычайной ситуации отправлять людей в плановый отпуск с уведомлением за один день.Отпуск — это самый экономичный способ временно отправить людей домой, без дополнительных обременений для страны, экономики и бизнеса. Эта мера поможет сократить количество увольнений и принудительных отпусков.

Мы рассчитываем на ваше понимание и желание сохранить экономику Эстонии."

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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