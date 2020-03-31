Производители деревянных домов и мебели обратились к правительству с предложениями по спасению производства

- оборот сократился как минимум на 30% и как минимум на один месяц в течение всего периода действия меры (пятимесячный период, с апреля по август) из-за коронавируса;
- работодатель не может предоставить работу в оговоренном объеме как минимум 30% работников;
- работодатель снизил олад как минимум 30% работников до минимальной заработной платы или как минимум на 30%.
Если эти критерии соблюдены, государство выплачивает работникам компании зарплату в размере до 1000 евро при условии, что собственный взнос компании в том же месяце составляет не менее 150 евро. Основное отличие от предложения правительства заключается в продолжительности периода.
Объяснение. В обрабатывающей промышленности оборот не падает сразу, так как заказы обычно расписаны на 2-6 недель вперед. Тем не менее, количество заказов на будущее тут же сократилось, что приведет к потере оборота уже после того, как большинство нынешних мер помощи завершатся (они запланированы на период с марта по май. Поэтому для производственного сектора целесообразно продлить период помощи с трех месяцев до пяти месяцев и дополнить условия таким образом, чтобы, если хотя бы в один из этих месяцев выполнялись два условия, то помощь можно было использовать в течение двух месяцев.
То есть, если в указанный период мер помощи был хотя бы один месяц, в который выполняются два условия из трех, помощь может использоваться в течение 5 месяцев (при необходимости для разных отделов в разное время), но выплаты на одного работника будут длиться не более двух месяцев.
Производственные подразделения компании сталкиваются со снижением нагрузки в разное время. Например, сейчас сотрудники отдела продаж не могут вести работу и посещать клиентов из-за ограничений, но на производстве есть много работы. Однако через 2–4 месяца отдел продаж, возможно, сможет приступить к работе, но из-за отсутствия заказов производить будет еще нечего, поэтому нагрузка на офис остается очень низкой. При оказании данной меры помощи крайне важна гибкость.
2. Тестирование сотрудников
Государство должно разрешить крупным производственным компаниям (например, от 30 человек) тестировать всех работников с симптомами заболевания. В больших коллективах люди часто вступают в контакт друг с другом, что способствует быстрому распространению вируса и в конечном счете может привести к остановке производства.
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
В Германии зафиксирован самый высокий скачок смертности от COVID
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США