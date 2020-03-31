Производители деревянных домов и мебели обратились к правительству с предложениями по спасению производства

"На сегодняшний день во многих отраслях производства новые заказы практически перестали поступать, а оборот некоторых компаний в этом секторе в ближайшие месяцы снизится более чем на 80%. В ситуации, когда наших собственных усилий недостаточно для выхода из кризиса, нам необходима поддержка со стороны государства: компенсации расходов на рабочую силу с учетом специфики отрасли; тестирование сотрудников по необходимости; возможность изменения графиков отпусков во время чрезвычайной ситуации.

Совокупный оборот сектора производства деревянных домов и мебели близок к 1,5 млрд. евро. Мы являемся крупной отраслью, в которой занято 5% частного сектора Эстонии. И мы не просто очень уязвимы в нынешней ситуации, мы уже очень серьезно пострадали.

Производственные компании отличаются тем, что после заказа у обрабатывающей промышленности уходит много времени на производство, логистику и монтаж, поэтому для нас пик кризиса наступит с задержкой около 4-6 недель, а в некоторых случаях — и пары месяцев.

Обрабатывающая промышленность столкнется с серьезными проблемами уже после того, как первые быстрые меры будут приняты. Мы уже наблюдаем чудовищный спад заказов, который продлится до тех пор, пока в Европе действует чрезвычайное положение.

Мы представляем правительству три конкретных предложения, которые позволят хотя бы немного ослабить кризис, если они будут реализованы:

1. Кризисные компенсации

Государство выплачивает 70% заработной платы работников, если компания соответствует двум из трех критериев: