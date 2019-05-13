Производители алкоголя против плана Мартина Хельме: снижение акцизов нужно затормозить

Производители хотят охладить пыл министра финансов Мартина Хельме (EKRE), который в воскресной передаче "Räägime asjast на Tre-raadio сказал, что алкогольный акциз следует снизить уже с 1 июля.

"Алкогольный акциз на все напитки нужно снизить на 19% или нужно вообще отказаться от снижения, — пояснила исполнительный директор союза Трийн Кутберг. — Акциз на пиво и так низкий, и мы не можем позволить ситуацию, когда принадлежащие иностранному капиталу пивные заводы получат еще большее преимущество".

На взгляд производителей, рост приграничной торговли стих и необдуманное снижение акциза может принести на рынок алкоголя непредвиденную неразбериху.

Полный текст обращения на эстонском языке можно прочитать здесь.