13.05.2019, 17:55

Производители алкоголя против плана Мартина Хельме: снижение акцизов нужно затормозить

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rus.delfi.ee
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Liviko tehas
Viinakarpide vormimine Liviko tehasesFoto: Rauno Volmar

Правительство должно сбавить скорость со снижением акциза и сохранить сегодняшнюю ситуацию, считает объединяющий импортеров вина и производителей водки Союз производителей и импортеров алкоголя в отправленном правительству обращении.

Производители хотят охладить пыл министра финансов Мартина Хельме (EKRE), который в воскресной передаче "Räägime asjast на Tre-raadio сказал, что алкогольный акциз следует снизить уже с 1 июля.

"Алкогольный акциз на все напитки нужно снизить на 19% или нужно вообще отказаться от снижения, — пояснила исполнительный директор союза Трийн Кутберг. — Акциз на пиво и так низкий, и мы не можем позволить ситуацию, когда принадлежащие иностранному капиталу пивные заводы получат еще большее преимущество".

На взгляд производителей, рост приграничной торговли стих и необдуманное снижение акциза может принести на рынок алкоголя непредвиденную неразбериху.

Полный текст обращения на эстонском языке можно прочитать здесь.

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