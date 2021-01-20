Производители алкоголя: обещанный налоговый покой поможет окончательно искоренить покупку алкоголя в Латвии

Производители алкоголя уверены, что это поможет окончательно положить конец трансграничной торговле с Латвией, когда эстоноземельцы отправлялись к южному соседу за покупкой алкоголя. Это должно положительно сказаться и на поступлении налогов в эстонскую казну.

Они также считают, что налоговый покой поможет сохранить рабочие места и жизнеспособность предприятий, у которых дела шли хорошо перед началом коронакризиса.

По их словам, у правительства Эстонии отсутствуют ресурсы, чтобы постоянно поддерживать все сектора предпринимательства. Налоговый покой поможет сделать экономическую среду предсказуемой и нормализировать предпринимательскую деятельность, таким образом сократив необходимость в дополнительных мерах помощи.