Производитель: телефоны Nokia не собирали данные о пользователях на китайских серверах

Телефоны Nokia 7 Plus не отправляли в Китай личную информацию пользователей, и эти идентификационные данные никем не обрабатывались, сообщает производитель телефонов HMD Global.

Компания сообщает, что причиной действий стала программа, предназначенная для установки в телефонах, которые распространялись на китайском рынке. За пределами Китая сбой в работе программного обеспечения был устранен в прошлом месяце.

Как заявляет производитель, другие модели телефонов Нокиа не отправляли личную информацию на серверы, принадлежащие третьим сторонам, несмотря на то, что такие подозрения были озвучены.