Производитель: телефоны Nokia не собирали данные о пользователях на китайских серверах
По словам компании HMD Global, речь идет об ошибке в программном обеспечении телефонов, предназначенных для внутреннего китайского рынка.
По словам компании HMD Global, речь идет об ошибке в программном обеспечении телефонов, предназначенных для внутреннего китайского рынка.
Телефоны Nokia 7 Plus не отправляли в Китай личную информацию пользователей, и эти идентификационные данные никем не обрабатывались, сообщает производитель телефонов HMD Global.
Компания сообщает, что причиной действий стала программа, предназначенная для установки в телефонах, которые распространялись на китайском рынке. За пределами Китая сбой в работе программного обеспечения был устранен в прошлом месяце.
Как заявляет производитель, другие модели телефонов Нокиа не отправляли личную информацию на серверы, принадлежащие третьим сторонам, несмотря на то, что такие подозрения были озвучены.
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