29.12.2019, 09:55

Производитель пива: инвестировать в Эстонию — самое что ни на есть финское дело!


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Vaadiõlled kesklinna terassidel
Vaadiõlled kesklinna terassidelFoto: Tanel Meos

Хотя производство в Эстонии связано с множеством бюрократических препон, при экспорте эстонский товар воспринимают лучше, чем финский. Такого мнения придерживается финн Пюрю Хурула, открывший пивоварню в нашей стране.

Совладелец пивоварни Sori Brewing, уже более пяти лет ведущей деятельность в Эстонии, считает, что ее продукцию стоит экспортировать как эстонское пиво, пишут "Деловые Ведомости".

Когда представители компании говорят, что на самом деле это финская фирма, это никого не интересует, рассказал Хурула в интервью на стартап-фестивале Slush в Хельсинки.

Пивоварня Sori сумела привлечь инвестиции и планирует вложить в расширение таллиннского завода 2-3 миллиона евро.

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