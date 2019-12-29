Производитель пива: инвестировать в Эстонию — самое что ни на есть финское дело!

Хотя производство в Эстонии связано с множеством бюрократических препон, при экспорте эстонский товар воспринимают лучше, чем финский. Такого мнения придерживается финн Пюрю Хурула, открывший пивоварню в нашей стране.
Совладелец пивоварни Sori Brewing, уже более пяти лет ведущей деятельность в Эстонии, считает, что ее продукцию стоит экспортировать как эстонское пиво, пишут "Деловые Ведомости".
Когда представители компании говорят, что на самом деле это финская фирма, это никого не интересует, рассказал Хурула в интервью на стартап-фестивале Slush в Хельсинки.
Пивоварня Sori сумела привлечь инвестиции и планирует вложить в расширение таллиннского завода 2-3 миллиона евро.
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