Производитель пива: инвестировать в Эстонию — самое что ни на есть финское дело!

Совладелец пивоварни Sori Brewing, уже более пяти лет ведущей деятельность в Эстонии, считает, что ее продукцию стоит экспортировать как эстонское пиво, пишут "Деловые Ведомости".

Когда представители компании говорят, что на самом деле это финская фирма, это никого не интересует, рассказал Хурула в интервью на стартап-фестивале Slush в Хельсинки.

Пивоварня Sori сумела привлечь инвестиции и планирует вложить в расширение таллиннского завода 2-3 миллиона евро.