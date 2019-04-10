Производитель объяснил, почему эстонские огурцы в два раза дороже финских

По словам директора производящего огурцы Luunja предприятия Grüne Fee Eesti AS Райво Кюласеппа, проблема заключается в том, что из Финляндии к нам поступают складские остатки, пишет Rahageenius.

”В Финляндии эта деятельность поддерживается намного больше и если случается перепроизводство, то в какой-то момент от этой продукции приходится избавляться, например, при помощи рынка близлежащих стран”, — поясняет Кюлласепп.

Большая разница в цене, по его словам, обусловлена также тем, что в Финляндии государство намного больше поддерживает производство овощей и фруктов, например, путем предоставления налоговых льгот и пособий.