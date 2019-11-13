Производитель косметики Dzintars объявлен неплатежеспособным

Процесс неплатежеспособности начат на основании заявления администратора неплатежеспособности Марека Дикса. Одновременно прекращен процесс правовой защиты, так как Dzintars более 30 дней не выполнял согласованный с кредиторами план мер в рамках процесса правовой защиты в редакции от 25 апреля 2019 года и суду не были представлены согласованные большинством кредиторов изменения плана.

Таким образом, суд констатировал признаки неплатежеспособности предприятия, соответствующие ч.1 п.8. ст. 57 закона о неплатежеспособности, и постановил, что есть основания признать Dzintars неплатежеспособным.

Межанце отметила, что в данном случае основным кредитором является Служба госдоходов (VID), которая не согласилась на новые изменения в плане мер правовой защиты Dzintars в сентябре этого года.

Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 млн евро 273,24 тыс. евро, в результате чего долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 млн евро.

Во-вторых, выросли общая налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам — на день принятия решения VID не утверждать изменения в плане мер они составляли 6,8 млн евро.

Кроме того, несмотря на неоднократные просьбы, Dzintars не предоставил договоры о сотрудничестве, проекты договоров о предусмотренной продаже недвижимого имущества или другие документы, которые подтверждали бы способность предприятия выполнить план мер процесса правовой защиты. Также компания не выполнила ряд требований нормативных актов — не подала расчет прибыли или убытков и годовой отчет за 2018 год.