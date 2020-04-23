Производитель клубники в Тартумаа: в начале мая жду на полевые работы 20 человек

"В этом сезоне нам нужны на помощь 65 работников, но возможно, что справимся и с меньшим количеством людей", — сообщила Maaleht руководитель OÜ Kindel Käsi Хелен Каскема. Каскема пояснила, что в этом году они немного уменьшили клубничные поля, а также выращивание некоторых сортов клубники не такое трудоемкое. На раскинувшихся в деревне Унипиха полях главным образом растут два основных сорта клубники — "Азия" и "Соната".

"Мы только что начали строительство нового поля и 10-11 мая хотим начать сажать клубнику, тогда мне нужны на посадочные работы как минимум 20 работников", — сообщила Каскема.

Она добавила, что сейчас у них два постоянных работника. "Я везде выставила объявления, и ответивших много — некоторые из Нарвы, есть из Таллинна и из других мест в Эстонии. Звонят, пишут, но приедут ли они реально, сейчас ведь неизвестно", — сказала Каскема.

Она перечислила, что на клубничное поле хотели бы прийти, например, подсобные рабочие, уборщики, даже музыканты. Из Сил обороны молодые люди писали, что после срочной службы пришли бы собирать клубнику. Живущие в Тарту иностранцы тоже хотели временно прийти на полевые работы.

"Некоторые люди уехали с работы в Финляндии, потому что хотят быть вместе с семьей, и теперь ищут работу в Эстонии, так они попали и к нам", — подчеркнула Каскема.

"Я готова взять на посадочные работы и таких людей, которые подрабатывают, не остаются на долгое время", — сказала производитель клубники.

В то же время она подчеркнула, что как минимум пару десятков человек в их фирме могло бы быть таких, кто готов остаться работать и дольше. Потому что после посадки будут прополка и другие работы до сбора клубники.

Владелица клубничной плантации добавила, что если в прошлом году ей помогали главным образом украинцы, то в этом году пообещали прийти на полевые работы представители разных профессий из Эстонии.

"Летом при сборе ягод мы предпочитаем таких людей, которые также жили бы здесь в наших кемпингах", — подчеркнула Каскема.

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