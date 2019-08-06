Производитель клубники дает работу летом сотне украинцев: ясно, что Калевипоэг из Финляндии не вернется(47)
Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
В Пылвамаа в волости Ахья эстонский предприниматель Хиллар Лилло (54) уже 15 лет занимается выращиванием клубники. Уже несколько лет в пик сезона на его полях трудятся сезонные рабочие из Украины.
По словам Лилло, этот год немного отличался от других. "У нас разные сорта, и к Иванову дню поспели даже поздние. И если сборщиков нет, то что делать?"
Как говорит хуторянин, нехватка работящих людей — большая проблема. И без украинцев ему пришлось бы туго.
Помимо жилого дома, разделенного на комнаты, Лилло в этом году построил для сезонных рабочих пять кемпингов, всё хозяйство рассчитано на прием 90 украинцев. Ходатайства о визе хозяин подал еще в начале года. В итоге на работу приехало 70-80 человек.
Из-за погоды сезон клубники был в этом году коротким — три недели, поэтому к концу июля большинство сборщиков разъехалось, оставшиеся помогают собирать малину, горох и другие дары, которые выращиваются на хуторе.
Каждый кэмпинг вмещает восемь человек, в нем установлены хорошие кровати, есть отдельный холодильник. Жилье предоставляет хозяин, но о своем питании украинцы должны заботиться сами. "Некоторые хутора предлагали питание, но получается так, что кому-то нравится суп, а кому-то нет, возникают проблемы", — объяснил Лилло.
Помимо трудностей с набором работящих сборщиков у предпринимателя есть и другие проблемы.
Список средств, которые разрешается использовать для защиты растений постоянно сокращается. "Все правильно, но совсем без них не обойтись — урожая просто не будет", — сетует сельхозпроизводитель.
При реализации урожая приходится вести жесткую борьбу с импортерами. "В последние годы нахлынули греки, и их цены! — я не знаю, как вообще можно производить по такой цене. Кто-то должен это компенсировать", — уверен пылваский предприниматель.
Политику правительства Лилло особо комментировать не хочет, но вопрос иностранной рабочей силы его беспокоит. "Легко сказать — перестраивайтесь и думайте. Но чего здесь думать: ясно, что Калевипоэг оттуда (Финляндии) не вернется. Мы не в силах ему платить, едва хватает на инвестиции и то, чтобы поддерживать хозяйство на плаву", — отмечает он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Найдены бактерии, помогающие бороться с лишним весом
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Красивая дуэль Даниила Квята и Алекса Элбона. Видео