Производитель клубники дает работу летом сотне украинцев: ясно, что Калевипоэг из Финляндии не вернется

В Пылвамаа в волости Ахья эстонский предприниматель Хиллар Лилло (54) уже 15 лет занимается выращиванием клубники. Уже несколько лет в пик сезона на его полях трудятся сезонные рабочие из Украины.

По словам Лилло, этот год немного отличался от других. "У нас разные сорта, и к Иванову дню поспели даже поздние. И если сборщиков нет, то что делать?"

Как говорит хуторянин, нехватка работящих людей — большая проблема. И без украинцев ему пришлось бы туго.

Помимо жилого дома, разделенного на комнаты, Лилло в этом году построил для сезонных рабочих пять кемпингов, всё хозяйство рассчитано на прием 90 украинцев. Ходатайства о визе хозяин подал еще в начале года. В итоге на работу приехало 70-80 человек.

Из-за погоды сезон клубники был в этом году коротким — три недели, поэтому к концу июля большинство сборщиков разъехалось, оставшиеся помогают собирать малину, горох и другие дары, которые выращиваются на хуторе.

Каждый кэмпинг вмещает восемь человек, в нем установлены хорошие кровати, есть отдельный холодильник. Жилье предоставляет хозяин, но о своем питании украинцы должны заботиться сами. "Некоторые хутора предлагали питание, но получается так, что кому-то нравится суп, а кому-то нет, возникают проблемы", — объяснил Лилло.

Помимо трудностей с набором работящих сборщиков у предпринимателя есть и другие проблемы.

Список средств, которые разрешается использовать для защиты растений постоянно сокращается. "Все правильно, но совсем без них не обойтись — урожая просто не будет", — сетует сельхозпроизводитель.