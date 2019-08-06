Производитель клубники дает работу летом сотне украинцев: ясно, что Калевипоэг из Финляндии не вернется(46)
Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
В Пылвамаа в волости Ахья эстонский предприниматель Хиллар Лилло (54) уже 15 лет занимается выращиванием клубники. Уже несколько лет в пик сезона на его полях трудятся сезонные рабочие из Украины.
По словам Лилло, этот год немного отличался от других. "У нас разные сорта, и к Иванову дню поспели даже поздние. И если сборщиков нет, то что делать?"
Как говорит хуторянин, нехватка работящих людей — большая проблема. И без украинцев ему пришлось бы туго.
Помимо жилого дома, разделенного на комнаты, Лилло в этом году построил для сезонных рабочих пять кемпингов, всё хозяйство рассчитано на прием 90 украинцев. Ходатайства о визе хозяин подал еще в начале года. В итоге на работу приехало 70-80 человек.
Из-за погоды сезон клубники был в этом году коротким — три недели, поэтому к концу июля большинство сборщиков разъехалось, оставшиеся помогают собирать малину, горох и другие дары, которые выращиваются на хуторе.
Каждый кэмпинг вмещает восемь человек, в нем установлены хорошие кровати, есть отдельный холодильник. Жилье предоставляет хозяин, но о своем питании украинцы должны заботиться сами. "Некоторые хутора предлагали питание, но получается так, что кому-то нравится суп, а кому-то нет, возникают проблемы", — объяснил Лилло.
Помимо трудностей с набором работящих сборщиков у предпринимателя есть и другие проблемы.
Список средств, которые разрешается использовать для защиты растений постоянно сокращается. "Все правильно, но совсем без них не обойтись — урожая просто не будет", — сетует сельхозпроизводитель.
При реализации урожая приходится вести жесткую борьбу с импортерами. "В последние годы нахлынули греки, и их цены! — я не знаю, как вообще можно производить по такой цене. Кто-то должен это компенсировать", — уверен пылваский предприниматель.
Политику правительства Лилло особо комментировать не хочет, но вопрос иностранной рабочей силы его беспокоит. "Легко сказать — перестраивайтесь и думайте. Но чего здесь думать: ясно, что Калевипоэг оттуда (Финляндии) не вернется. Мы не в силах ему платить, едва хватает на инвестиции и то, чтобы поддерживать хозяйство на плаву", — отмечает он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Немецкий врач поставил Меркель диагноз
Ученые доказали, что вентиляторы только лишь усиливают жару
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Третья бойня в США: людей расстреляли в Чикаго