"Происходящее в Эстонии — уникальная глупость". Ансип критикует финансовую политику правительства

Ансип назвал финансовую политику правительства полным провалом. По его словам, смешно наблюдать, как министр финансов пытается оправдать дефицит. Причину дефицита не нужно долго искать, считает Ансип, так как акцизов казну не поступило на 233 млн, а дефицит в итоге составил 236,5 млн.

Критически он отнесся и к заказанному Министерством финансов исследовании влияния трансграничной торговли, которое обошлось в 100 000 евро. "Происходящее в Эстонии — уникальная глупость. За раз поднять 70% пивного акциза. Чего вы от этого ждали?" — вопрошает Ансип.

Он отметил, что Еврокомиссия в конце прошлого года предупреждала Эстонию о структурном дефиците бюджета — 0,9% от ВВП. Однако, по его словам, это не заставило правительство действовать.