Программа роста SEB помогла эстонской фирме продать сауну Дэвиду Бекхэму

Еще одна история успеха Программы роста была создана в сотрудничестве логистического предприятия DSV и разработчика программного обеспечения робототехники Flowit Estonia. В ходе программы между компаниями было налажено взаимодействие, в результате которого на свет появился виртуальный робот Aitoldyou. Робот помогает фирме DSV в повседневных продажах — он способен прогнозировать будущие продажи с точностью до 85% и адаптироваться к потребностям различных клиентов.

По словам Колка, цифровые бизнес- модели, очевидно, являются новыми лидерами в мире бизнеса и завоевывают рынки. Если компания не оцифровывает свой бизнес, она не сможет долго оставаться конкурентоспособной.

Руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен сказал, что Программа роста подставила свое плечо сотням эстонских предприятий. ”Когда весной 2017 года SEB запустил свою программу, то цель заключалась в том, чтобы оказать поддержку предприятиям в развитии их деятельности и повышении конкурентоспособности. О популярности программы говорит также тот факт, что за два года наряду с предприятиями в программе были задействованы 50 000 вольных слушателей, которые могли участвовать в публичных лекциях или следить за прямыми трансляциями посредством Facebook. Сегодня мы с радостью видим, что благодаря программе роста мы смогли наладить еще более тесное и инклюзивное сотрудничество с предприятиями”.

SEB осуществляет программу роста в сотрудничестве с Европейской академией инноваций. Для запускаемого этой осенью нового тура будут отобраны до 15 предприятий, которым под руководством преподавателей Алара Колка и Джеффа Эбботта помогут составить индивидуальный план действий, с помощью которого предприятие уже через три-шесть месяцев сможет продвинуть бизнес на шаг вперед.

Заявки на участие в программе можно присылать в SEB до 11 сентября 2019 года. Более подробную информацию о программе роста можно найти по адресу: https://www.seb.ee/ariklient/kasvuprogramm.