Программа роста SEB помогла эстонской фирме продать сауну Дэвиду Бекхэму

В истории успеха нескольких эстонских компаний свою роль сыграла Программа роста SEB, которая помогла компаниям увеличить свой оборот и повысить эффективность своей деятельности, передает пресс-служба банка.
Президент Европейской академии инноваций и преподаватель программы Алар Колк сказал, что Программа роста SEB помогает эстонским компаниям находить новую бизнес-модель, которая может расти быстрее и выгоднее, чем раньше. ”Программа роста SEB предоставляет навыки и инструменты, необходимые для экспериментов с новыми продуктами и услугами, и теперь компании, участвующие в программе, смогли продемонстрировать ряд историй успеха”, — сказал Колк.
К примеру, в Программе роста SEB участвовала фирма Iglusaun, которая вышла на рынок Великобритании и, как известно, продала одну сауну звездному футболисту Дэвиду Бекхэму. Участвовавшее в программе строительное предприятие Verston Ehitus создало стартап-компанию InfraFly, которая оказывает услуги по распределению тяжелой техники строительным компаниям. Вместо того, чтобы обзванивать арендаторов тяжелой техники, руководители объектов могут сосредоточиться на организации работ на месте, что, в свою очередь, снижает простой в строительстве. Собственники техники могут внести свой парк машин в онлайн-среду и без проблем найти возможность дополнительной работы, наращивая тем самым свою базу клиентов.
Еще одна история успеха Программы роста была создана в сотрудничестве логистического предприятия DSV и разработчика программного обеспечения робототехники Flowit Estonia. В ходе программы между компаниями было налажено взаимодействие, в результате которого на свет появился виртуальный робот Aitoldyou. Робот помогает фирме DSV в повседневных продажах — он способен прогнозировать будущие продажи с точностью до 85% и адаптироваться к потребностям различных клиентов.
По словам Колка, цифровые бизнес- модели, очевидно, являются новыми лидерами в мире бизнеса и завоевывают рынки. Если компания не оцифровывает свой бизнес, она не сможет долго оставаться конкурентоспособной.
Руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен сказал, что Программа роста подставила свое плечо сотням эстонских предприятий. ”Когда весной 2017 года SEB запустил свою программу, то цель заключалась в том, чтобы оказать поддержку предприятиям в развитии их деятельности и повышении конкурентоспособности. О популярности программы говорит также тот факт, что за два года наряду с предприятиями в программе были задействованы 50 000 вольных слушателей, которые могли участвовать в публичных лекциях или следить за прямыми трансляциями посредством Facebook. Сегодня мы с радостью видим, что благодаря программе роста мы смогли наладить еще более тесное и инклюзивное сотрудничество с предприятиями”.
SEB осуществляет программу роста в сотрудничестве с Европейской академией инноваций. Для запускаемого этой осенью нового тура будут отобраны до 15 предприятий, которым под руководством преподавателей Алара Колка и Джеффа Эбботта помогут составить индивидуальный план действий, с помощью которого предприятие уже через три-шесть месяцев сможет продвинуть бизнес на шаг вперед.
Заявки на участие в программе можно присылать в SEB до 11 сентября 2019 года. Более подробную информацию о программе роста можно найти по адресу: https://www.seb.ee/ariklient/kasvuprogramm.
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