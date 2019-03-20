Программа ”Гражданский мир” в прошлом году поддержала 43 проекта

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что все предусмотренные в программе мероприятия были проведены с соблюдением необходимых требований. Впервые бесплатные юридические консультации проводились на русском и эстонском языках во всех районах города. Из года в год растет число проектов, получивших поддержку: в 2008 их было 23, а в прошлом — 43. Белобровцев подчеркнул, что эти цифры отражают интерес гражданских объединений и их активность, а также являются подтверждением реализации городской интеграционной политики.

В 2018 году бюджет программы составил 442 470 евро. В рамках программы проводится приобретающий все большую популярность конкурс проектов недоходной деятельности. Поддержка оказывается в первую очередь продолжающимся проектам и проектам, имеющим большое влияние. В прошлом году в ходе двух туров конкурса было выделено 137 175 евро на поддержку проектов. Среди приоритетов была поддержка объединяющей молодежной деятельности, ознакомление с культурами национальных меньшинств и проведение культурных мероприятий. В числе наиболее заметных — фестиваль „100Ѣ FEST” и Дни русской культуры, прошедшие в апреле, в них приняли участие более 5000 человек.

Таллиннская программа ”Гражданский мир” проводится с 2007 года, ее цель — создать доверительных отношений между представителями разных народов, поддержать взаимное доверие горожан и их спокойное сосуществование, объединить сообщества, а также оказать поддержку представителям национальных меньшинств в разных сферах.