Программа э-резидентства 2.0: первые шаги к амбициозным целям уже сделаны

По словам премьер-министра Юри Ратаса, результаты программы э-резидентства в текущем году доказали, что программа жизнеспособна и успешно привлекает предпринимателей со всего мира.

”Хотя мы благодарны растущей общине э-резидентов за доверие, нам еще многое нужно сделать для того, чтобы сделать программу еще более удобной и прибыльной”, — сказал Ратас. ”Новые и более амбициозные цели программы э-резидентства 2.0. помогут нам лучше соответствовать растущим ожиданиям э-резидентов и одновременно приносить больше пользы местным предпринимателям и эстонскому государству”, — добавил премьер-министр.

Одним из важнейших направлений программы э-резидентства 2.0 является создание более безопасной системы, чтобы снизить сопутствующий риск. Также при выдаче цифрового удостоверения э-резидента будет применяться основанный на уровне риска предварительный и последующий контроль.