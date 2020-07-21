Проголосуйте за эстонскую фирму на конкурсе лучших ученических фирм Европы!

В этом году конкурс лучших ученических фирм Европы должен был состояться в Португалии, но весной было решено в полном объеме провести конкурс в режиме онлайн. Тем не менее, в рамках трехдневного мероприятия выступит целый ряд известных ораторов: от президента Португалии до Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Директор JA Eesti Керсти Лоор пояснила, что члены ученической фирмы EHA, к сожалению, не смогли поехать в Португалию, но к соревнованиям они готовились очень усердно. ”Молодые люди собирались вместе по несколько раз в неделю, чтобы с помощью руководителя обсудить все детали своего выступления”, — сказала Лоор.

”До пятницы, 24 июля, открыто народное голосование (https://tinyurl.com/yyobfubk), где публика может выбрать своих любимцев. Разумеется, мы призываем всех поддержать на голосовании нашу ученическую фирму. Кроме того, в среду на сайте конкурса в течение двух часов будет открыта виртуальная выставочная площадка, где со всеми участниками можно будет познакомиться с помощью видеозвонков”, — отметила Лоор.

В ходе конкурса, который будет проходить несколько дней, членам ученической фирмы EHA предстоит принять участие в ряде туров, чтобы представить различные аспекты своей компании и продемонстрировать готовность заниматься бизнесом. ”Следует защитить свою бизнес-идею, представить проделанную работу и показать достигнутый прогресс — как в рамках презентации, так и в дискуссии с жюри”, — сказала Лоор.

Лучшая ученическая фирма Европы 2020 года будет объявлена ​​на торжественной церемонии награждения, которая состоится в пятницу, 24 июля с 16:00 до 18:00.

За ходом соревнования можно следить на сайте, а при желании до конца июля настольные лампы EHA можно своими руками потрогать и испытать в открывшемся в Теллискиви pop-up магазине ученических фирм.

Эстонские ученические фирмы до сих пор были очень успешны в Европе. Семь раз они привозили домой одно из трех призовых мест, а трижды эстонские фирмы становились лучшими в Европе. В 2009 году лучшей в Европе стала фирма Roheline Jälg, предложившая услуги по посадке деревьев для снижения воздействия на окружающую среду. В 2013 году победителем стала ученическая фирма Kolm Põrsakest со своим научным представлением для детей. А в 2017 году лучшей в Европе стала производящая био-компостеры фирма Festera.