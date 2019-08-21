Проголодались? Bolt запустил в Таллинне услугу доставки еды

Таллинн — это первый город, где предприятие будет предлагать услугу доставки еды. В этом году компания планирует запустить эту услугу в Латвии, Литве и Южной Африке, чуть позже в других странах Европы и других городах Африки.

”У Bolt в разных странах мира более 25 миллионов клиентов, многие из них интересовались возможностью доставки еды. Это сложная область, где нужно много работать во имя того, чтобы технология была бы простая и действовала бы бесперебойно. Конечно, нам поможет опыт создания глобальной транспортной платформы”, — говорит руководитель по развитию продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Для того, чтобы заказать еду следует загрузить приложение Bolt Food, где можно выбрать ресторан и блюда из меню. До того, как подтвердить заказ, приложение покажет цену заказа и предположительное время доставки. Для оплаты следует ввести данные банковской карточки.